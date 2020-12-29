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В растрате 3 млн гривен на строительстве казарм на Донетчине подозревают трех подрядчиков

29 декабря 2020, 21:40

В растрате 3 млн гривен на строительстве казарм на Донетчине подозревают трех подрядчиков

Трем подрядчикам сообщено о подозрении в завладении более 3 млн гривен бюджетных средств, выделенных на строительство казарм в Донецкой области. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По версии следствия, трое руководителей предприятий действовали в составе организованной преступной группы. В 2018 году с ними заключили договор на строительство четырех казарм в Бахмуте.

Подрядчики внесли в акты приемки выполненных работ недостоверные сведения — завысили объемы работ, которые фактически не выполняли.

Им инкриминируют ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Сейчас проверяется причастность военных должностных лиц к соучастию.

Казармы в Бахмуте должны были построить до сентября 2019 года, однако этого так и не произошло, несмотря на неоднократное перенесение срока сдачи. Минобороны заключало контракт с ООО «Спецтехресурс» и ООО «Проект-Актив». Последняя фирма привлекла также субподрядчика — строительную компанию «Легенда».

С 2018 года совладелец фирмы «Проект-Актив» — Игорь Александрович Папуша. До 2014 года он был военным прокурором Южного округа и подпадает под люстрацию.

Летом 2019 года рабочие вышли на протесты в связи с отсутствием официального трудоустройства и невыплатой зарплат на строительстве казарм в Бахмуте.

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