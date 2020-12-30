Штаб: На Донбассе семь раз нарушен «режим тишины»

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что вблизи Водяного на Приазовье боевики открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Талаковки применились станковые противотанковые гранатометы, а в районе населенных пунктов Невельское и Авдеевка — подствольные гранатометы.

В штабе отметили, что на эти обстрелы украинские военные открывали огонь в ответ. Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.



С начала текущих суток, 30 декабря, украинская сторона зафиксировала одно нарушение режима прекращения огня. Так, в районе Авдеевки боевики открывали огонь из ручного противотанкового и подствольного гранатомета.



С 27 июля и до 28 декабря Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в общей сложности не менее 4 960 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе было 2 080 взрывов, 589 пролетевших неопределенных боеприпасов, 61 вспышку дульного пламени и 43 осветительные ракеты, а также не менее 2 187 очередей и выстрелов.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.