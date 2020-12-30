ОБСЕ снова обнаружила на Донбассе российский комплекс радиоэлектронной борьбы

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали у оккупированной Михайловки в Донецкой области российский комплекс радиоэлектронной борьбы Р-330Ж «Житель». Об этом сообщается в отчете миссии.



«В течение дня 27 декабря примерно в 2 км к востоко-юго-востоку от н. п. Михайловка (74 км к юго-востоку от Донецка) и ориентировочно в 2,5 км к северо-западу от границы с Российской Федерацией БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил комплекс радиоэлектронной борьбы (предположительно Р-330Ж "Житель")», - говорится в отчете.



ОБСЕ уже не впервые обнаруживает на Донбассе российский комплекс РЭБ Р-330Ж «Житель». В частности, в ночь на 29 ноября беспилотник миссии зафиксировал его недалеко от границы с РФ.



8 ноября СММ впервые заметила новую российскую систему радиоэлектронной борьбы «Наводчик-2» вблизи Луганска.



Кроме того, на временно оккупированных территориях фиксировались системы электронной борьбы Р-934Б «Синица», РБ-636 «Свет-КУ», 1Л269 «Красуха-2», РБ-109A «Былина», комплекс радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Репеллент-1», станция помех «Тирадо-2», комплекс радиоэлектронной разведки «Торн», радиолокационня станция наземной разведки «Кредо-М1» и другие.