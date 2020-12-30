На Донетчине выявили еще 343 заболевших COVID-19. Умерли девять пациентов

За минувшие сутки в Донецкой области подтверждено еще 343 случая инфицирования коронавирусом. В результате осложнений умерли девять пациентов. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



По двое пациентов умерли в Мирноградськой, Краматорской и Славянской ОТГ, по одному — в Ольгинской, Бахмутский и Соледарский ОТГ.



155 новых случаев заболевания выявили в Мариупольской ОТГ, 102 в Краматорской, 24 в Славянской, 17 в Торецкой, 12 в Марьинской, по восемь в Константиновской и Угледарской ОТГ, четыре в Лиманской ОТГ, по два в Сартанской, Бахмутской, Дружковской, Волновахской и Кураховской ОТГ, по одному в Мирноградской, Покровской и Ольгинской ОТГ.



С начала пандемии в Донецкой области без учета неподконтрольной территории зафиксировано 35 905 случаев заболевания COVID-19, из которых 25 267 человека выздоровели, 699 — умерли.