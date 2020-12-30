«ДНР»: 185 заболевших и 22 смерти от коронавируса

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области было выявлено 185 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, 22 ранее заболевших скончались, а 157 человек выздоровели.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там признают 15 083 заболевших коронавирусом. Из них 8 967 человек выздоровели, а 1 360 умерли. Продолжают болеть 4 756 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлено 125 случаев пневмоний, что на один меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализированы 102 человека. Всего на лечении находится 1739 пациентов с пневмониями, из них 658 на кислородной поддержке (+23 за сутки).



Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

На подконтрольной Украине части Донетчины всего зафиксировано 35 905 случаев заболевания COVID-19, из которых 25 267 человека выздоровели, а 699 — умерли.