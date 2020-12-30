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«ДНР»: 185 заболевших и 22 смерти от коронавируса

30 декабря 2020, 10:03

«ДНР»: 185 заболевших и 22 смерти от коронавируса

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области было выявлено 185 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, 22 ранее заболевших скончались, а 157 человек выздоровели.

Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».

За все время пандемии там признают 15 083 заболевших коронавирусом. Из них 8 967 человек выздоровели, а 1 360 умерли. Продолжают болеть 4 756 пациентов.

Кроме того, за сутки выявлено 125 случаев пневмоний, что на один меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализированы 102 человека. Всего на лечении находится 1739 пациентов с пневмониями, из них 658 на кислородной поддержке (+23 за сутки).

Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

На подконтрольной Украине части Донетчины всего зафиксировано 35 905 случаев заболевания COVID-19, из которых 25 267 человека выздоровели, а 699 — умерли.

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