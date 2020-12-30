В ВСУ – еще один летальный случай от COVID-19, за сутки коронавирус выявили у 100 человек

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, зафиксирован 38-й летальный случай от COVID-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



«Сотрудник ВС Украины находился на стационарном лечении в Черновицком военном госпитале. Положительный ПЦР-тест от 11.12.2020. Несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные меры желаемого эффекта не дали. Выражаем соболезнования близким и родным», - сказано в сообщении.



Из 100 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки в учреждения здравоохранения госпитализированы 25 человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 123 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



Всего по состоянию на 10:00 30 декабря в украинской армии COVID-19 болеет 1997 человек. За время пандемии выздоровели - 11817 человек. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 329 человек.

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 7 986 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших – 16 355 человек, умерли 243 пациента.