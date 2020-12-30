Жителя Мариуполя приговорили к четырем годам за кражи и участие в группировке «ДНР»

За участие в деятельности незаконных вооруженных формирований и совершении краж житель Мариуполя приговорен к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.



«Прокурором в суде доказано, что в течение нескольких месяцев 2014 года мужчины, вступив в ряды незакнных вооруженных формирований РФ, осуществлял патрулирование на территории Ленинского и Буденновского районов Донецка, направленное на выявление лиц, несогласных с действиями оккупационной администрацией, после чего вернулся в Мариуполь», — говорится в сообщении.



Затем, выяснили правоохранители, в сентябре 2019 — января 2020 годов злоумышленник совершил ряд краж, проникнув в частные домовладения на территории Левобережного района Мариуполя.



Судом вынесен приговор по ч. 2 ст. 260 и ч. 3 ст. 185 УК Украины.