Замглавы Офиса президента Татаров избежал ареста

Высший антикоррупционный суд не будет избирать меру пресечения заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, подозреваемому в причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.



Об этом сообщает «Украинская правда».



На сегодняшнем заседании суд удовлетворил заявление прокуров об отзыве ходотайства о применении меры пресечения в связи с возможной недостаточностью обоснований для подозрения Татарову и необходимостью полного ознакомления с материалами дела.



Судья Тимур Хамзин отметил, что решение обжалованию не подлежит, а его полный текст объявят утром 31 декабря.

Олег Татаров является подозреваемым в деле о махинациях с жильем для военнослужащих Нацгвардии. В 2017 году нацгвардейцы получили жилье не в центре Киева, как предполагалось, а на окраине столицы.



Следствие считает, что Татаров, в прошлом — топ-чиновник государственной строительной компании «УкрБуд» — причастен к даче взятки судебному эксперту за выдачу недостоверного заключения, которым была занижена разница в стоимости квартир в центре и на окраине.



В результате махинации Нацгвардия потеряла 81 миллион гривен.



Кроме Татарова подозреваемыми в этом деле являются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и экс-нардеп, бывший президент «Укрбуда» Максим Микитась.