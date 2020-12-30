Кто управляет Донбассом по обе стороны блокпостов ►

Местные выборы в 2020 году для Украины стали финишной прямой пятилетнего процесса децентрализации, и отправной точкой новой эпохи в управлении страной. Но на Донбассе полноценно передача большей власти на места пока не произойдет. Главная причина — война.



В этом видео журналисты «Новостей Донбасса» расскажут о том, как по ту сторону блокпостов контролируемые Россией группировки «ДНР» и «ЛНР» начиная с 2014 года практически полностью уничтожили местное самоуправление. А также объясняют, почему на подконтрольной части Донетчины и Луганщины уже более шести лет отсутствует самоуправление областного уровня: облсоветов нет вовсе, а вместо облгосадминистраций — военно-гражданские.



Аналогичные ВГА существуют не только на уровне области, но и в ряде отдельных населенных пунктов вдоль линии соприкосновения, таких как Авдеевка, Марьинка, Красногоровка.



Летом 2020 года в преддверии старта избирательной кампании центральная власть приняла решение не проводить голосование в 18 создаваемых на Донбассе громадах, по причине близости к линии фронта. Наши журналисты отправились в одну из таких громад, чтобы разобраться: как отразится это решение на жизни людей, которые там живут?