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В Луганской области умерли еще восемь больных коронавирусом. Подтверждено 164 новых случая

30 декабря 2020, 14:18

В Луганской области умерли еще восемь больных коронавирусом. Подтверждено 164 новых случая

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 164 новых случая COVID-19 в области. Еще восемь больных умерли от осложнений. Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации.

Вследствие осложнений умерли 63-летняя женщина из Лисичанска, 66-летняя женщина из Рубежного, 45-летний и 47-летний мужчины, 69-летняя женщина из Северодонецка, 75-летний мужчина из Беловодского района, 82-летняя женщина из Кременского района, 62-летняя женщина из Меловского района.

65 новых случаев заболевания выявили в Северодонецке, 46 в Лисичанске, 30 в Рубежном, пять в Старобельском районе, по четыре в Белокуракинском, Новоайдарском и Станично-Луганском районах, три в Беловодском районе, два в Попаснянском, один в Сватовском.

За все время исследований на Луганщине коронавирус лабораторно подтвержден у 10 218 человек. Из них выздоровели — 7412, лечатся — 2519, умерло 287 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 29,6%.

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