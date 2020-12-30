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Боевики ограничивали мониторинг ОБСЕ на границе в Луганской области

30 декабря 2020, 15:11

Боевики ограничивали мониторинг ОБСЕ на границе в Луганской области

В Луганской области боевики ограничивали мониторинг миссии ОБСЕ в районе неподконтрольного участка украино-российской границы. Об этом сообщается в отчете миссии за 28 декабря.

«В пункте пропуска на границе в н. п. Должанское (неподконтрольный правительству, 84 км к юго-востоку от Луганска) член вооруженных формирований сказал патрулю Миссии покинуть этот район», — говорится в отчете.

Боевики регулярно препятствуют мониторингу миссии ОБСЕ вдоль участков украинско-российской границы. Также ограничения происходят в Новоазовском районе Донецкой области.

17 декабря Евросоюз призвал Россию повлиять на подконтрольные ей вооруженные формирования на Донбассе, чтобы устранить препятствия в передвижении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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