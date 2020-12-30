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Убытки при строительстве моста у КПВВ: на Луганщине будут судить чиновника ОГА

30 декабря 2020, 16:14

Убытки при строительстве моста у КПВВ: на Луганщине будут судить чиновника ОГА

Начальник одного из управлений Луганской областной государственной администрации предстанет перед судом по обвинению в служебной халатности при восстановлении моста на контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганщины.

По данным следствия, чиновник ОГА в 2019 году во время ремонта этого моста не обеспечил проведение анализа цен на строительные материалы и не проверил объемы выполненных подрядных работ при передаче объекта в эксплуатацию.

Вследствие служебной халатности руководителя управления ОГА стоимость строительства моста была завышена более чем 3,3 миллиона гривен, считают правоохранители. «Бюджетные средства были безосновательно уплаченные в пользу подрядной организации», — подчеркнули в прокуратуре.

Действия чиновника квалифицируют по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Мост на КПВВ «Станица Луганская» через реку Северский Донец был разрушен в результате боевых действий в 2015 году. Его отремонтировали осенью 2019 года.

На данный момент КПВВ «Станица Луганская» остается единственным в Луганской работающим дорожным коридором через линию соприкосновения.

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