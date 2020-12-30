Боевики стреляли из гранатометов под Авдеевкой

Боевики совершили несколько провокационных выстрелов в сторону украинских позиций в районе Авдеевки в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Огонь велся из ручного противотанкового и подствольного гранатометов.



Это единственный случай нарушения режима «тишины» со стороны боевиков с начала суток. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» наблюдалась тишина.



Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.



О факте нарушения режима прекращения огня уведомлены представители ОБСЕ.