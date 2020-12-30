В Киеве вандалы облили краской памятник ветеранам АТО/ООС

В Шевченковском районе Киева неизвестные облили краской памятник участникам боевых действий на Донбассе. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам ветеранов.



Инцидент произошел ночью 30 декабря вблизи станции метро «Берестейская».



Минветеранов осудило преступные действия в отношении символов борьбы за независимость.



«Каждый случай надругательства над местами памяти должен быть расследован и наказан по закону», — подчеркнули в министерстве.



С 2019 года в Украине введена уголовная ответственность за осквернение или разрушение памятников в память лиц, которые боролись против российской агрессии на востоке страны, участников Революции Достоинства и борцов за независимость Украины в 20 веке.