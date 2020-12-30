По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 декабря

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки в Донецкой области подтверждено еще 343 случая инфицирования коронавирусом. В результате осложнений умерли девять пациентов. Всего — 35 905 случаев COVID-19 (25 267 человек выздоровели, 699 — умерли).



В отдельных районах Донецкой области было выявлено 185 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, 22 ранее заболевших скончались, заявили в группировке «ДНР». Всего там признают 15 083 заболевших коронавирусом (8 967 человек выздоровели, а 1 360 умерли).



В Луганской области лабораторно подтверждено 164 новых случая COVID-19 в области. Еще восемь больных умерли от осложнений. Всего — 10 218 случаев COVID-19 (выздоровели — 7412, умерли 287 человек).



В отдельных районах Луганской области умерли два пациента с коронавирусом. Также зарегистрировано 23 новых случая заболевания, утверждают в «ЛНР». Формирование подтверждает 2082 случая COVID-19 (выписаны 1 737 человека, 174 умерли).



Права человека



Языковой омбудсмен Тарас Креминь указал на нарушение прав человека оккупационными администрациями в ОРДЛО, которые лишили украинский язык статус государственного. Он отметил, что об этом уведомлены депутаты ПАСЕ и Верховный комиссар ОБСЕ.



Боевые действия



Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали у оккупированной Михайловки в Донецкой области российский комплекс радиоэлектронной борьбы Р-330Ж «Житель».



Общество



В Донецке задержаны руководитель «Народной дружины ДНР» Роман Трошин и экс-руководитель «администрации главы ДНР» времен Александра Захарченко Максим Лещенко.



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