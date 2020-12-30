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Суд забрал у НАБУ и САП дело против Злочевского

30 декабря 2020, 23:49

Суд забрал у НАБУ и САП дело против Злочевского

Печерский районный суд столицы обязал генерального прокурора определить новую подследственность в расследовании попытки подкупа за 5 млн долларов США руководство НАБУ и САП.

В НАБУ отметили, что суд удовлетворил жалобу стороны защиты и обязал изменить подследственность, чтобы НАБУ и САП закрыли дело по подозрению экс-министра экологии Николая Злочевского.

«Расследование по делу завершено еще в начале декабря, после ознакомления с материалами, его должны были направить в ВАКС», — говорится в сообщении.

В НАБУ заявляют, что Печерский райсуд принял решение с нарушением подсудности, без участия прокурора САП, текст указанного постановления к САП не поступал, его нет также в Едином государственном реестре судебных решений.

«Вместе с тем, известно, что материалы дела уже направлены в Киевский апелляционный суд, а запрашиваемое решение вопреки закону выдано представителю Офиса Генерального прокурора, который не может участвовать в процессуальных действиях», — отмечают в ведомстве.

В НАБУ добавили, что решение обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда (который вправе рассматривать дела по топ-корупции), и дело уже назначено к апелляционному рассмотрению.

В НАБУ настаивают на том, что само решение Печерского райсуда как и его выполнение генпрокурором являются незаконными, поскольку закон прямо запрещает передавать дела НАБУ к другим органам досудебного расследования.

Решение суда также прокомментировали в САП: «Учитывая изложенное усматривается заинтересованность отдельных адвокатов, подозреваемых и суда реализовать уже отработанную в других резонансных делах схему по незаконной передаче уголовных производств, отнесенных к исключительной подследственности НАБУ, в другие правоохранительные органы».

11 августа НАБУ объявило в розыск министра экологии и природных ресурсов (июль 2010 — апрель 2012) Николая Злочевского.

Злочевского подозревают в организации дачи взятки руководству антикоррупционных органов (НАБУ и САП) при предыдущей власти в размере 5 млн долларов за закрытие уголовного производства против Burisma, нефтегазовой фирмы экс-чиновника. В САП и НАБУ также считают, что к делу могут быть причастны сотрудники Офиса генерального прокурора.

12 июня первый замначальника главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко, директор по правовым вопросам в Burisma Андрей Кич и экс-руководительница одного из департаментов Госфискальной службы Елена Мазурова пытались передать 5 млн долларов Артему Сытнику и Назару Холодницкому. Они арестованы с альтернативой внесения залога в размере 40, 84 и 120 млн гривен.

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