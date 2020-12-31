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Штаб: Зафиксировано 6 нарушений «тишины» на Донбассе, ВСУ открывали огонь в ответ

31 декабря 2020, 08:09

Штаб: Зафиксировано 6 нарушений «тишины» на Донбассе, ВСУ открывали огонь в ответ

За минувшие сутки зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня на Донбассе со стороны пророссийских боевиков. Сегодня произошло еще одно нарушение. 

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Подчеркивается, что возле Авдеевки незаконные вооруженные формирования несколько раз открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, а неподалеку Старогнатовки — из крупнокалиберного пулемета.

Вечером с целью выявления дежурных огневых средств российско-оккупационные войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Попасной, рассказали в штабе.

Там добавили, что украинские военные открывали огонь в ответ. Также сообщается, что никто из военнослужащих вчера не пострадал.

По данным штаба, с начала текущих суток, 31 декабря, в районе Старогнатовки боевики открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

С 27 июля и до вечера 29 декабря Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала не менее 5 055 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 2 122 взрыва, 641 пролетевший неопределенный боеприпас, 61 вспышка дульного пламени, 43 осветительных ракеты, а также не менее 2 188 очередей и выстрелов.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.

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