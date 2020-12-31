Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Алчевске почти 200 домов все еще остаются без отопления

31 декабря 2020, 09:10

В Алчевске почти 200 домов все еще остаются без отопления

В подконтрольном группировке «ЛНР» Алчевске 199 многоквартирных дома пятые сутки остаются без отопления. Об этом сообщает «МЧС ЛНР».

Там уточнили, что после двух аварий, произошедших утром 27 декабря на магистральных теплосетях, тепло удалось вернуть в 187 жилых дома.

В частности, за минувшие сутки к теплоснабжению подключено 74 жилых дома.

В результате аварий 27 декабря без тепла остались 386 жилых домов и ряд социально-культурных объектов.

В январе 2006 года в Алчевске вышли из строя обе главные котельные города — «Заводская» и «Восточная». Тогда без теплоснабжения остались около 800 домов — почти все многоэтажки города. В восстановлении отопительной системы участвовали ремонтные бригады и спасатели почти всех областей Украины.

В городе была объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня. Ликвидировать аварию удалось лишь месяц спустя, в конце февраля.

ТЕГИ

Места
Алчевск
Прочее
Теплоснабжение ЛНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:10
В Алчевске почти 200 домов все еще остаются без отопления
08:59
«ЛНР» заявила о 26 новых случаях COVID-19
15:11
Боевики ограничивали мониторинг ОБСЕ на границе в Луганской области
14:26
В Донецке задержали руководителя «Народной дружины ДНР». Также арестован «глава администрации» времен Захарченко
12:05
Языковой омбудсмен назвал нарушением прав человека отмену госстатуса украинского языка в ОРДЛО
10:03
«ДНР»: 185 заболевших и 22 смерти от коронавируса
08:35
«ЛНР» зарегистрировала две смерти и 23 новых случая заболевания коронавирусом
08:18
ОБСЕ снова обнаружила на Донбассе российский комплекс радиоэлектронной борьбы
22:43
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 декабря
18:38
В «ДНР» пригрозили отправлять автомобили с украинскими номерами на штрафстоянку
16:07
Предприятия при «ДНР» загружены только на 15%. Пушилин просит Путина «дать работать»
12:25
«Явно удар не под меня». Асеев обнародовал настоящую переписку с задержанным «ДНР» Манекиным
все новости
09:53
«Л-ДНР» заявили о получении первых партий российской вакцины от ковида в январе
09:10
В Алчевске почти 200 домов все еще остаются без отопления
08:59
«ЛНР» заявила о 26 новых случаях COVID-19
08:28
Еще 9 699 новых заболевших коронавирусом выявили в Украине
08:09
Штаб: Зафиксировано 6 нарушений «тишины» на Донбассе, ВСУ открывали огонь в ответ
23:49
Суд забрал у НАБУ и САП дело против Злочевского
22:38
Хомчак: Армия не готова возвращать Донбасс военным путем
21:49
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 декабря
20:41
В Киеве вандалы облили краской памятник ветеранам АТО/ООС
19:25
Расследование причин пожаров на Луганщине: ВСК инициирует отстранение главы областного ГСЧС
18:19
Боевики стреляли из гранатометов под Авдеевкой
16:32
КС признал неконституционным указ Зеленского об отстранении Тупицкого
все новости
ВИДЕО
Кто управляет Донбассом по обе стороны блокпостов? Большой репортаж ►
30 декабря, 12:35
Дайджест НД: задержания за украинский паспорт, роскошная жизнь «чиновников ДНР»
27 декабря, 21:10
Донбасс между миром и войной: итоги 2020 года и планы на 2021-й ►
27 декабря, 10:38

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция