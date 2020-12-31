На Донетчине — еще 482 заболевших и 9 умерших от COVID-19

Еще 9 человек скончались в Донецкой области вследствие осложнений от коронавирусной болезни. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



Три человека умерли в Краматорской ОТГ, 2 — в Константиновской ОТГ, по 1 — в Часовоярской, Дружковской, Авдеевской и Великоновоселковской ОТГ.



За прошедшие сутки лаборатории сообщили о еще 486 больных, среди которых 8 детей.



97 случаев COVID-19 выявлено в Мариупольской ОТГ, 90 — в Славянской ОТГ, 80 — в Краматорской ОТГ, 36 — в Торецкой ОТГ, 26 — в Мангушской ОТГ, 19 — в Светлодарской ОТГ, 14 — в Селидовской ОТГ, 13 — в Бахмутской ОТГ, по 12 — в Дружкивской и Николаевской ОТГ, по 9 — в Часовоярской и Кураховской ОТГ, по 8 — в Северской и Великоновоселковской ОТГ, 7 — в Андреевской ОТГ, по 6 — в Звановской и Лиманской ОТГ, по 5 — в Сартанской и Мирноградской ОТГ, по 4 — в Марьинской и Новогродовской ОТГ, по 3 — в Никольской и Волновахской ОТГ, по 2 — в Гродовскиой и Ольгинской ОТГ, по 1 — в Соледарской, Покровской, Кальчицкой, Угледарской, Святогорской и Очеретинской ОТГ.



С начала пандемии на подконтрольной властям части Донетчины выявлен 36 391 случай заболевания COVID-19, из которых 25 267 человек выздоровели, 708 — умерли.

За минувшие сутки в Украине выявили 9 699 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, 11 803 человека выздоровели, а 209 ранее заболевших умерли.