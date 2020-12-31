Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР»: 235 заболевших и 18 умерших от коронавируса за сутки

31 декабря 2020, 12:46

«ДНР»: 235 заболевших и 18 умерших от коронавируса за сутки

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 235 заболевших коронавирусом. 18 ранее заболевших скончались от осложнений, вызванных болезнью.

Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».

За все время исследований там подтверждают 15 318 случаев заболевания COVID-19. Из них 9 513 человек выздоровели, а 1378 умерли. Продолжают болеть 4427 пациентов.

Также за сутки выявлено 106 случаев пневмоний, что на 25 меньше, чем днем ранее. Из них госпитализировано 88 человек. Всего на лечении находится 1704 пациента с пневмониями, из них 646 на кислородной поддержке (+27 за сутки).

Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

С начала пандемии на подконтрольной властям части Донетчины выявлен 36 391 случай заболевания COVID-19, из которых 25 267 человек выздоровели, 708 — умерли.

ТЕГИ

Прочее
ДНР коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:46
«ДНР»: 235 заболевших и 18 умерших от коронавируса за сутки
09:10
В Алчевске почти 200 домов все еще остаются без отопления
08:59
«ЛНР» заявила о 26 новых случаях COVID-19
15:11
Боевики ограничивали мониторинг ОБСЕ на границе в Луганской области
14:26
В Донецке задержали руководителя «Народной дружины ДНР». Также арестован «глава администрации» времен Захарченко
12:05
Языковой омбудсмен назвал нарушением прав человека отмену госстатуса украинского языка в ОРДЛО
10:03
«ДНР»: 185 заболевших и 22 смерти от коронавируса
08:35
«ЛНР» зарегистрировала две смерти и 23 новых случая заболевания коронавирусом
08:18
ОБСЕ снова обнаружила на Донбассе российский комплекс радиоэлектронной борьбы
22:43
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 декабря
18:38
В «ДНР» пригрозили отправлять автомобили с украинскими номерами на штрафстоянку
16:07
Предприятия при «ДНР» загружены только на 15%. Пушилин просит Путина «дать работать»
все новости
13:50
Что после возвращения Донбасса? Минреинтеграции создало законопроект о переходном периоде
13:41
В ВСУ за сутки выявили 148 заболевших COVID-19
12:46
«ДНР»: 235 заболевших и 18 умерших от коронавируса за сутки
12:23
Кулеба: Нормандский формат жив, но расшатан Россией
11:41
На Донетчине — еще 482 заболевших и 9 умерших от COVID-19
10:14
С начала года запрещен ввоз шести книг из РФ
09:53
«Л-ДНР» заявили о получении первых партий российской вакцины от ковида в январе
09:10
В Алчевске почти 200 домов все еще остаются без отопления
08:59
«ЛНР» заявила о 26 новых случаях COVID-19
08:28
Еще 9 699 новых заболевших коронавирусом выявили в Украине
08:09
Штаб: Зафиксировано 6 нарушений «тишины» на Донбассе, ВСУ открывали огонь в ответ
23:49
Суд забрал у НАБУ и САП дело против Злочевского
все новости
ВИДЕО
Кто управляет Донбассом по обе стороны блокпостов? Большой репортаж ►
30 декабря, 12:35
Дайджест НД: задержания за украинский паспорт, роскошная жизнь «чиновников ДНР»
27 декабря, 21:10
Донбасс между миром и войной: итоги 2020 года и планы на 2021-й ►
27 декабря, 10:38

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция