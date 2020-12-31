«ДНР»: 235 заболевших и 18 умерших от коронавируса за сутки

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 235 заболевших коронавирусом. 18 ранее заболевших скончались от осложнений, вызванных болезнью.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время исследований там подтверждают 15 318 случаев заболевания COVID-19. Из них 9 513 человек выздоровели, а 1378 умерли. Продолжают болеть 4427 пациентов.



Также за сутки выявлено 106 случаев пневмоний, что на 25 меньше, чем днем ранее. Из них госпитализировано 88 человек. Всего на лечении находится 1704 пациента с пневмониями, из них 646 на кислородной поддержке (+27 за сутки).



Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

С начала пандемии на подконтрольной властям части Донетчины выявлен 36 391 случай заболевания COVID-19, из которых 25 267 человек выздоровели, 708 — умерли.