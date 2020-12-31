В ВСУ за сутки выявили 148 заболевших COVID-19

В Вооруженных силах Украины зафиксировано 148 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 10 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.



По состоянию на 31 декабря коронавирусной болезнью в ВСУ болеют 1 937 человек. С начала пандемии выздоровели 12 026 человек, летальных случаев — 38.



На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 362 человека.

За минувшие сутки в Украине выявили 9 699 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, 11 803 человека выздоровели, а 209 ранее заболевших умерли.