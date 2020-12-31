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Шестеро жителей Луганщины умерли от COVID-19. Еще 290 заболели

31 декабря 2020, 14:18

Шестеро жителей Луганщины умерли от COVID-19. Еще 290 заболели

В Луганской области за сутки подтверждено 290 новых случаев COVID-19. Еще шесть больных умерли от осложнений, сообщили в Луганской ОГА.

География выявленных заболеваний: Лисичанск — 54, Рубежное и Станично-Луганский район — по 15, Северодонецк — 79, Беловодский район — 3, Белокуракинский — 13, Кормянский - 5, Марковский - 2, Новоайдарский — 12 Новопсковский —13, Попаснянский — 4, Сватовский — 46, Старобельский — 29.

Вследствие осложнений умерли 69-летняя женщина и 75-летний мужчина из Лисичанска, 89-летний мужчина из Рубежного, двое 83-летних мужчин из Северодонецка и 77-летний мужчина из Кременского района.

За все время исследований на Луганщине без учета неподконтрольной территории COVID-19 у 10 508 человек, в том числе 417 детей. Из них выздоровели 7519 человек, 293 — умерли.

За минувшие сутки в Украине выявили 9 699 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, 11 803 человека выздоровели, а 209 ранее заболевших умерли

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