За год из-за обстрелов боевиков на Луганщине погиб 21 человек

С начала года прокуратура Луганской области начала расследования по фактам 655 обстрелов с временно оккупированной территории. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«В результате противоправных действий представителей оккупационной администрации Российской Федерации повреждено 22 объекта инфраструктуры, ранены 150 человек, убито — 21», — говорится в сообщении.



При этом в ведомстве не уточняют, имели ли место указанные обстрелы только в этом году или могли произойти раньше. По данным УВКПЧ ООН, с начала года и по состоянию на 31 октября в результате обстрелов на Донбассе погибли 25 человек, еще 130 были ранены. Это самый низкий показатель потерь среди мирного населения с начала конфликта.



Кроме этого, прокуратура Луганщины зарегистрировала 20 уголовных производств по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).