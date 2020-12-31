За год из-за обстрелов боевиков на Луганщине погиб 21 военный

С начала года прокуратура Луганской области начала расследования по фактам 655 обстрелов с временно оккупированной территории. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Там указали, что в результате «противоправных действий представителей оккупационной администрации Российской Федерации» повреждено 22 объекта инфраструктуры, ранены 150 человек (147 военных и трое мирных жителей), убит — 21.



Все погибшие являлись украинскими военнослужащими.

Кроме этого, прокуратура Луганщины зарегистрировала 20 уголовных производств по фактам нарушения законов и обычаев войны (статья 438 УК Украины).

В Донецкой области, по данным на 24 декабря, за год при обстрелах погибли 26 военных и двое мирных жителей.



С 27 июля на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.