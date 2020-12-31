С 1 января подорожает оформление паспортов и вида на жительство в Украине

С 1 января в Украине подорожает услуга оформления биометрического паспорта, заграничного паспорта и видов на временное и постоянное проживание. Об этом сообщает Государственная миграционная служба.



Отмечается, что подорожание связано с изменением стоимости бланков биометрических документов ГП «Полиграфический комбинат» Украина".



Стоимость паспорта гражданина Украины в форме карточки возрастет с 345 гривен до 363 гривен (оформление до 20 рабочих дней) и с 471 грн до 489 грн (до 10 рабочих дней). Заграничный паспорт — с 682 гривен до 694 гривен (до 20 рабочих дней) и с 1034 гривен до 1046 гривен (до 7 рабочих дней). Оформление вида на жительства подорожает с 891 гривны до 915 гривен, постоянного вида на жительство — с 728 гривен до 752 гривен.