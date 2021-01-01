С начала суток боевики 6 раз нарушили «режим тишины» на Донбассе

С начала текущих суток, 1 января, боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Так, неподалеку Авдеевки пророссийские боевики трижды открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А в районе населенного пункта Водяное — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также вблизи населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета, а неподалеку Новолуганского — из стрелкового оружия.



Кроме того, за прошедшие сутки, 31 декабря, в районе проведения ООС в Штабе зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня. Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений не было.



Так, вблизи Старогнатовки боевики открывали огонь в сторону украинских позиций из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а неподалеку Широкино — из минометов 82-го калибра и ручного противотанкового гранатомета. В районе населенного пункта Водяное противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, а рядом с Талаковкой — из подствольных гранатометов.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения украинская сторона сообщила ОБСЕ.

С 27 июля и до вечера 29 декабря Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала не менее 5 055 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 2 122 взрыва, 641 пролетевший неопределенный боеприпас, 61 вспышка дульного пламени, 43 осветительных ракеты, а также не менее 2 188 очередей и выстрелов.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.