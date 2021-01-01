В Украине выявили еще 9 432 заболевших COVID-19

За минувшие сутки в Украине выявили 9 432 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, 10 016 человека выздоровели, а 147 ранее заболевших умерли.



Такие данные приведены в системе мониторинга СНБО по распространению коронавируса.



За все время пандемии в стране зарегистрирован 1 064 479 заболевших коронавирусом. Из них 720 009 человека выздоровели, а 18 680 скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (885), Харьковской (713), Киевской (627), Одесской (544) и Запорожской (519) областях.



Днем ранее сообщалось о 9 432 заболевших коронавирусом.