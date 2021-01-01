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«ЛНР» заявила о 3 летальных случаях от COVID-19

01 января 2021, 10:01

«ЛНР» заявила о 3 летальных случаях от COVID-19

За прошедшие сутки, 31 декабря, в отдельных районах Луганской области зафиксировали 9 новых случаев заражения коронавирусом и 3 летальных случая от COVID-19. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».

Географию новых выявленных случаев, смертей или другие подробности в группировке не сообщают.

С начала пандемии «ЛНР» признает 2117 случаев COVID-19, из которых 1771 человек выздоровели, 177 — умерли.

Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки в Украине выявили 9 699 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, 11 803 человека выздоровели, а 209 ранее заболевших умерли.

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