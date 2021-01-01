«ЛНР» заявила о 3 летальных случаях от COVID-19

За прошедшие сутки, 31 декабря, в отдельных районах Луганской области зафиксировали 9 новых случаев заражения коронавирусом и 3 летальных случая от COVID-19. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Географию новых выявленных случаев, смертей или другие подробности в группировке не сообщают.



С начала пандемии «ЛНР» признает 2117 случаев COVID-19, из которых 1771 человек выздоровели, 177 — умерли.



Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки в Украине выявили 9 699 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, 11 803 человека выздоровели, а 209 ранее заболевших умерли.