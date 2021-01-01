ДФС обесточена из-за погодных условий. Авдеевка осталась без воды

Авдеевка и несколько поселков вблизи линии разграничения остались без водоснабжения из-за обесточивания Донецкой фильтровальной станции и Еленовской повысительной водопроводной насосной станции.



Об этом сообщает пресс-служба КП «Вода Донбасса».



Отмечается, что обесточивание произошло из-за погодных условий.



«Остановлена подача воды в городе Авдеевка, поселках Красный Партизан, Верхнеторецкое, Васильевка, Крутая Балка, селах: Березовое, Тарамчук, Степное, Сладкое», — говорится в сообщении.



Заместитель председателя Авдеевской ВГА Евгений Удовенко сообщает, что порыв произошел на линии 110 тысяч вольт.



«В случае договоренности о допуске ремонтников, надеемся, что завтра ДФС возобновит работу», — написал Удовенко.

Ранее сообщалось, что сегодня утром в подконтрольной «ДНР» энергосистеме ОРДО произошел сбой. В ряде неселенных пунктов нет воды и отопления.