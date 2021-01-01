В Украине выросли пенсии. Кому повысили?

С 1 января размер минимальной пенсии по возрасту для неработающих лиц вырастает с 2,1 тысячи гривен до 2,4 тысячи гривен благодаря повышению «минималки» до 6 тысяч гривен.



Об этом сообщила пресс-служба пенсионного фонда.



Это повышение касается тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин.



Также с 1 марта запланирована индексация пенсий (на 11%), а с апреля — автоматический перерасчет работающим пенсионерам с учетом размера зарплаты и приобретенного стажа.



С июля будут доплачивать по 400 гривен пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет. При наличии 20/25 лет стажа они будут получать не менее 2,5 тысяч гривен.



Украинцы старше 80 лет будут получать доплату 600 гривен, а размер их минимальной пенсии составит 2,6 тысяч гривен.



В декабре также на 80 грн вырастет минимальная пенсия — украинцы будут получать не менее 1,934 тысяч гривен.



