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В Украине выросли пенсии. Кому повысили?

01 января 2021, 15:55

В Украине выросли пенсии. Кому повысили?

С 1 января размер минимальной пенсии по возрасту для неработающих лиц вырастает с 2,1 тысячи гривен до 2,4 тысячи гривен благодаря повышению «минималки» до 6 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба пенсионного фонда.

Это повышение касается тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин.

Также с 1 марта запланирована индексация пенсий (на 11%), а с апреля — автоматический перерасчет работающим пенсионерам с учетом размера зарплаты и приобретенного стажа.

С июля будут доплачивать по 400 гривен пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет. При наличии 20/25 лет стажа они будут получать не менее 2,5 тысяч гривен.

Украинцы старше 80 лет будут получать доплату 600 гривен, а размер их минимальной пенсии составит 2,6 тысяч гривен.

В декабре также на 80 грн вырастет минимальная пенсия — украинцы будут получать не менее 1,934 тысяч гривен.

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