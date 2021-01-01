В рядах ВСУ — 163 новых случая COVID-19

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки выявили 163 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.



Как отмечается, за сутки госпитализированы 26 человек, остальные 137 находятся на лечении дома под наблюдением медиков. У всех заболевших состояние здоровья удовлетворительное. У лечащихся дома наблюдается легкое течение болезни.



По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 12 360 человек, летальных случаев — 38. Сейчас на лечении находятся 1766 человек.