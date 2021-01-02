В Украине за сутки зафиксировали 5 038 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 2 606 человек

За минувшие сутки в Украине выявили 5 038 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, 2 606 человек выздоровели, а 51 из ранее заболевших умерли. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



В целом, количество инфицированных с начала пандемии составило 1 069 517 человек, 18 731 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 722 615 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (434), Киевской (407), Николаевской (391), Житомирской (378), Сумской (361) областях и Киеве (293).



Днем ранее сообщалось о 9 432 заболевших коронавирусом.