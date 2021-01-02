Штаб ООС: Боевики на Донбассе девять раз открывали огонь по украинским позициям

За минувшие сутки боевики девять раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, используя стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы. Потерь среди военнослужащих ВСУ нет. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



«В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска несколько раз открывали огонь в пригороде Авдеевки, где противник применил минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Также по направлению населенного пункта Яковлевка был визуально обнаружен БПЛА противника типа "квадрокоптер", который был сбит после пересечения линии разграничения», — говорится в сводке.



Кроме этого, противник открывал огонь вблизи Водяного, Павлополя, Золотого-4, Новолуганского.



«С начала текущих суток, 2 января, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Вдоль всей линии разграничения наблюдается тишина», — отметили в штабе.