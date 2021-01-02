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Число заболевших коронавирусом на Донетчине превысило 37 тысяч

02 января 2021, 11:36

Число заболевших коронавирусом на Донетчине превысило 37 тысяч

За минувшие сутки в Донецкой области выявили еще 289 больных коронавирусом, среди которых восемь детей. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.

63 новых случая обнаружили в Краматорской ОТГ, 50 в Бахмутской, 47 в Славянской, 41 в Мариупольской, 31 в Константиновской, 13 в Александровской, девять в Торецкой, семь в Северской, шесть в Николаевской, пять в Андреевской, по три в Соледарской, Дружковской и Новодонецкой ОТГ, два в Белозерской, по одному в Часовоярской, Никольской, Мангушской, Лиманской, Черкасской и Добропольской ОТГ.

Также сообщается, что 31 января лаборатории Донетчины подтвердили 511 случаев инфицирования коронавирусом.

С начала пандемии на подконтрольной властям части Донетчины выявлен 37 191 случай заболевания COVID-19, из которых 25 267 человек выздоровели, 708 — умерли.

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