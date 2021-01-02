В Офисе президента анонсировали визит Макрона в Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон может посетить Украину с официальным визитом в первой половине 2021 года. Об этом в статье для «Зеркала недели» рассказал замглавы Офиса президента Игорь Жовква.



«В первой половине 2021 года готовимся к содержательным переговорам на высшем уровне во время официального визита президента Франции Макрона в Украину, в течение которого будет начат и ряд новых экономических проектов», — сказал он.



Также в Офисе президента ожидают в 2021 году визита в Украину премьер-министра Италии Джузеппе Конте.