Медведчук: Компания из Харькова просит Минздрав зарегистрировать российскую вакцину

Харьковская фармацевтическая компания «Биолек» обратилась в Министерство здравоохранения Украины и Государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о государственной регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для вакцинации ею украинских граждан. Об этом заявил председатель политсовета партии ОПЗЖ, народный депутат Виктор Медведчук.



По его словам, «Биолек» обратился к Минздраву еще 30 декабря.



Он отметил, что разработчик вакцины якобы дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства. Такую передачу можно осуществить в течение двух недель, а организовать производство вакцины — в срок от 3 до 6 месяцев.

В России была создана вакцина от коронавируса «Спутник V», ее зарегистрировали в августе еще до проведения всех необходимых испытаний.



6 октября один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук посетил резиденцию президента России и своего кума Владимира Путина. Во время встречи он отметил, что уже вакцинировался российской вакциной от коронавируса и попросил Путина предоставить вакцину Украине. Путин ответил, что передача вакцины возможна в случае официального запроса украинской властью.



После этого президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз поможет Украине получить «настоящую вакцину, когда она появится, и не будет вызывать сомнений у ученых».



Помимо получения вакцины в рамках COVAX, руководство Украины ведет переговоры как с производителями вакцин, так и с руководством стран, где такие вакцины уже производятся или будут выпускаться. При этом возможность получения вакцины из России не рассматривается.