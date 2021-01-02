В Раде сомневаются, что в Украине зарегистрируют российскую вакцину «Спутник V»

В Верховной Раде сомневаются, что в Украине будет зарегистрирована российская вакцина «Спутник V». Об этом в комментарии «РБК-Украина» заявил глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.



При этом депутат отметил, что ему пока ничего неизвестно о такой заявке.



«Мы не можем по закону регистрировать вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ и стран с жесткой регуляторной политикой США, стран ЕС, Швейцарии, Японии», — сказал он.



В свою очередь, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине будут применяться только те вакцины от коронавирусной инфекции, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований.



«Все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности», — написал Ляшко на странице в Facebook.



Он уточнил, что сегодня уже существуют вакцины, разрешенные к использованию по специальным процедурам.



«Для такой регистрации использовались промежуточные отчеты клинических исследований. Исходя из этого Украина приняла решение о возможности регистрации вакцин, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной политикой. Подчеркиваю, только при указанных условиях будем допускать вакцины к использованию», — отметил Ляшко.



Он также добавил, что согласно имеющимся данным завершение третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V» запланировано на декабрь 2021 года.

Ранее депутат Верховной рады от ОПЗЖ и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук заявил, что в Украине российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» подали на регистрацию. По его данным, харьковская компания «Биолек» обратилась в Минздрав и Государственный экспертный центр с заявлением еще 30 декабря.