Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Раде сомневаются, что в Украине зарегистрируют российскую вакцину «Спутник V»

02 января 2021, 16:37

В Раде сомневаются, что в Украине зарегистрируют российскую вакцину «Спутник V»

В Верховной Раде сомневаются, что в Украине будет зарегистрирована российская вакцина «Спутник V». Об этом в комментарии «РБК-Украина» заявил глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

При этом депутат отметил, что ему пока ничего неизвестно о такой заявке.

«Мы не можем по закону регистрировать вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ и стран с жесткой регуляторной политикой США, стран ЕС, Швейцарии, Японии», — сказал он.

В свою очередь, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине будут применяться только те вакцины от коронавирусной инфекции, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований.

«Все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности», — написал Ляшко на странице в Facebook.

Он уточнил, что сегодня уже существуют вакцины, разрешенные к использованию по специальным процедурам.

«Для такой регистрации использовались промежуточные отчеты клинических исследований. Исходя из этого Украина приняла решение о возможности регистрации вакцин, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной политикой. Подчеркиваю, только при указанных условиях будем допускать вакцины к использованию», — отметил Ляшко.

Он также добавил, что согласно имеющимся данным завершение третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V» запланировано на декабрь 2021 года.

Ранее депутат Верховной рады от ОПЗЖ и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук заявил, что в Украине российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» подали на регистрацию. По его данным, харьковская компания «Биолек» обратилась в Минздрав и Государственный экспертный центр с заявлением еще 30 декабря.

ТЕГИ

Прочее
Вакцина коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:00
Из-за непогоды на оккупированной Донетчине почти 12 тысяч человек остались без электричества
10:39
В Алчевске возобновили теплоснабжение во всех домах после аварий
09:18
«ЛНР» за сутки зарегистрировала одну смерть от коронавируса
13:20
В энергосистеме ОРДО произошел сбой. В ряде городов нет воды и отопления
00:03
«Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами!» Новогоднее обращение Зеленского
19:55
«ДНР» возобновит работку КПВВ под Донецком в первый день нового года
18:25
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 31 декабря
17:39
В Алчевске возобновили подачу тепла в 330 домов. Осталось порядка 50
12:46
«ДНР»: 235 заболевших и 18 умерших от коронавируса за сутки
09:10
В Алчевске почти 200 домов все еще остаются без отопления
08:59
«ЛНР» заявила о 26 новых случаях COVID-19
15:11
Боевики ограничивали мониторинг ОБСЕ на границе в Луганской области
все новости
16:37
В Раде сомневаются, что в Украине зарегистрируют российскую вакцину «Спутник V»
15:27
В Луганской области подтверждено 94 новых случая COVID-19
13:26
Медведчук: Компания из Харькова просит Минздрав зарегистрировать российскую вакцину
12:26
В Офисе президента анонсировали визит Макрона в Украину
11:36
Число заболевших коронавирусом на Донетчине превысило 37 тысяч
11:00
Из-за непогоды на оккупированной Донетчине почти 12 тысяч человек остались без электричества
10:39
В Алчевске возобновили теплоснабжение во всех домах после аварий
09:18
«ЛНР» за сутки зарегистрировала одну смерть от коронавируса
09:08
Штаб ООС: Боевики на Донбассе девять раз открывали огонь по украинским позициям
08:53
В Украине за сутки зафиксировали 5 038 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 2 606 человек
18:47
В Славянске устроили факельное шествие ко дню рождения Бандеры
17:35
В рядах ВСУ — 163 новых случая COVID-19
все новости
ВИДЕО
«Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами!» Новогоднее обращение Зеленского
01 января, 00:03
Кто управляет Донбассом по обе стороны блокпостов? Большой репортаж ►
30 декабря, 12:35
Дайджест НД: задержания за украинский паспорт, роскошная жизнь «чиновников ДНР»
27 декабря, 21:10

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция