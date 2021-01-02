Новая глава ОБСЕ может приехать в Украину уже в январе

Председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 1 января 2021 года приняла Швеция. Министр иностранных дел страны Анн Линде уже в этом месяце приедет в Украину. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.



Линде будет возглавлять ОБСЕ в течение года. По ее словам, главной задачей Швеции станут защита безопасности Европы, решение затяжных конфликтов, а также усиление демократии и гендерного равенства, говорится на сайте организации.



«Затянувшиеся конфликты и кризисы в зоне ОБСЕ, в частности ситуация в Беларуси, в Украине и вокруг нее, а также нарастающее напряжение в Нагорном Карабахе требуют длительного внимания нашей организации», — отметила министр.



В Министерстве иностранных дел Украины и в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу поздравили Линде и заявили, что свой первый зарубежный визит в должности она совершит в Киев в ближайшее время.