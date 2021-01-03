«ЛНР» заявила о смерти двух пациентов с COVID-19

За прошедшие сутки, 2 января, в отдельных районах Луганской области зафиксировано два летальных случая вследствие осложнений от коронавирусной болезни. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



О новых выявленных случаях или другие подробности в группировке не называют.



С начала пандемии «ЛНР» признает 2117 случаев COVID-19, из которых 1771 человек выздоровели, 180 — умерли.



Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки, 2 января, в Украине выявили 4 576 заболевших коронавирусной болезнью. Кроме этого, выздоровели 6 250 человек, 123 пациента умерли.