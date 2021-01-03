«ДНР»: 250 заболевших и 19 умерших от COVID-19

В отдельных районах Донецкой области коронавирус диагностировали еще у 250 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Последний раз формирование сообщало о новых выявленных случаях COVID-19 31 декабря. Согласно тем данным, в ОРДО вследствие осложнений за последние 4 дня умерли 19 человек.



По состоянию на 3 января «ДНР» подтверждает 15 568 случаев COVID-19, из которых 9240 человек выздоровели, умерли — 1397.



Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки, 2 января, в Украине выявили 4 576 заболевших коронавирусной болезнью. Кроме этого, выздоровели 6 250 человек, 123 пациента умерли.