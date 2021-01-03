На Луганщине выявили еще 85 случаев COVID-19. Девять человек умерли

В Луганской области лабораторно подтверждено 85 новых случаев COVID-19 в области. Вследствие осложнений умерли девять больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 12, Рубежное — 14, Северодонецк — 53, Кормянский район — 4, Попаснянский — 2.



Вследствие осложнений умерли 75-летний, 82-летний и 54-летний мужчины из Лисичанска, 64-летняя, 69-летняя и 72-летняя женщины из Рубежного, 66-летний мужчина и 84-летняя женщина из Северодонецка, а также 72-летний мужчина из Новоайдарского района.



С начала пандемии на Луганщине без учета неподконтрольной территории коронавирусную болезнь выявили у 11 008 человек. Из них выздоровели 7776 человек, умерли — 310.

За минувшие сутки в Украине выявили 9 699 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, 11 803 человека выздоровели, а 209 ранее заболевших умерли.