Боевики 7 раз стреляли на Донетчине. Без потерь

С начала текущих суток боевики семь раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Обстрелы зафиксированы вблизи Лебединского, Красногоровки, Марьинки, Песок, Водяного, Светлодарска и Пивденного в Донецкой области.



Боевики стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



«Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет», — сообщили в штабе.



Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня уведомлены представители ОБСЕ.