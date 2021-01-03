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В Донецкой области выявили еще более 200 заболевших ковидом

03 января 2021, 20:37

В Донецкой области выявили еще более 200 заболевших ковидом

За минувшие сутки в Донецкой области выявили 207 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил глава облгосадминитрации Павел Кириленко.

География новых случаев заболевания:

— 102 в Мариупольской ОТГ;
— 37 в Краматорской ОТГ;
— 25 в Константиновской ОТГ;
— 20 в Светлодарской ОТГ;
— по 5 в Волновахской и Великоновоселковской ОТО;
— по 3 в Часовоярской, Никольской и Авдеевской ОТГ;
— 2 в Сартанской ОТГ;
— по 1 в Бахмутской и Лиманской ОТГ.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины зарегистрировали 37 398 заболевших коронавирусом. Из них 28 322 выздоровели, а 708 умерли. Продолжают лечение 8 368 пациентов.

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