В Донецкой области выявили еще более 200 заболевших ковидом

За минувшие сутки в Донецкой области выявили 207 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил глава облгосадминитрации Павел Кириленко.



География новых случаев заболевания:



— 102 в Мариупольской ОТГ;

— 37 в Краматорской ОТГ;

— 25 в Константиновской ОТГ;

— 20 в Светлодарской ОТГ;

— по 5 в Волновахской и Великоновоселковской ОТО;

— по 3 в Часовоярской, Никольской и Авдеевской ОТГ;

— 2 в Сартанской ОТГ;

— по 1 в Бахмутской и Лиманской ОТГ.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины зарегистрировали 37 398 заболевших коронавирусом. Из них 28 322 выздоровели, а 708 умерли. Продолжают лечение 8 368 пациентов.