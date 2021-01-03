Главные новости Донбасса за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета оккупированной территории подтверждено 37 398 случаев COVID-19 (28 322 человека выздоровели, а 708 — умерли). За неделю выявлено 2469 случаев заболевания и 25 летальных случаев.



Группировка «ДНР» подтверждает 15 568 случаев заболевания COVID-19 (9240 человек выздоровели, 1397 — умерли). В течение недели зафиксировано 897 заболевших и 80 летальных случаев.



За все время исследований на Луганщине COVID-19 подтвержден у 11 008 человек, из них 7776 человек выздоровели, 310 — умерли. За неделю — 1026 заболевших и 41 умерший.



Группировка «ЛНР» признает 2117 заболевших коронавирусом в ОРЛО (1771 человек выздоровел, 180 — умерли). За неделю — 58 новых случаев COVID-19 и 13 случаев смерти.



Сепаратисты заявили, что первые партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будут доставлены в Донецк и Луганск в январе 2021 года.



Урегулирование конфликта на Донбассе



Проведение встречи советников лидеров «нормандского формата» планируется в январе, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.



Минреинтеграции завершило разработку проекта закона «О государственной политике переходного периода» для оккупированной части Донбасса и Крыма.



Офису омбудсвумен известно об удержании 251 украинца в плену боевиков. В то же время, по данным СБУ, боевики подтверждают удержание 254 украинских граждан.



Права человека



Языковой омбудсмен Тарас Креминь указал на нарушение прав человека оккупационными администрациями в ОРДЛО, которые лишили украинский язык статус государственного. Он отметил, что об этом уведомлены депутаты ПАСЕ и Верховный комиссар ОБСЕ.



Боевые действия



В результате обстрелов боевиков в Луганской области в 2020 году погиб 21 военный, ранены 150 человек, повреждено 22 объекта инфраструктуры.



Экономика



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что предприятия в ОРДО на данный момент загружены примерно на 15%.



Общество



В Донецке задержаны руководитель «Народной дружины ДНР» Роман Трошин, экс-руководитель «администрации главы ДНР» времен Александра Захарченко Максим Лещенко и блогер Роман Манекин. Последнего обвинили в работе на украинские спецслужбы, а поводом для задержания стала переписка с журналистом и участником обмена пленными Станиславом Асеевым.



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