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Главные новости Донбасса за неделю

03 января 2021, 22:07

Главные новости Донбасса за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета оккупированной территории подтверждено 37 398 случаев COVID-19 (28 322 человека выздоровели, а 708 — умерли). За неделю выявлено 2469 случаев заболевания и 25 летальных случаев.

Группировка «ДНР» подтверждает 15 568 случаев заболевания COVID-19 (9240 человек выздоровели, 1397 — умерли). В течение недели зафиксировано 897 заболевших и 80 летальных случаев.

За все время исследований на Луганщине COVID-19 подтвержден у 11 008 человек, из них 7776 человек выздоровели, 310 — умерли. За неделю — 1026 заболевших и 41 умерший.

Группировка «ЛНР» признает 2117 заболевших коронавирусом в ОРЛО (1771 человек выздоровел, 180 — умерли). За неделю — 58 новых случаев COVID-19 и 13 случаев смерти.

Сепаратисты заявили, что первые партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будут доставлены в Донецк и Луганск в январе 2021 года.

Урегулирование конфликта на Донбассе

Проведение встречи советников лидеров «нормандского формата» планируется в январе, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Минреинтеграции завершило разработку проекта закона «О государственной политике переходного периода» для оккупированной части Донбасса и Крыма.

Офису омбудсвумен известно об удержании 251 украинца в плену боевиков. В то же время, по данным СБУ, боевики подтверждают удержание 254 украинских граждан.

Права человека

Языковой омбудсмен Тарас Креминь указал на нарушение прав человека оккупационными администрациями в ОРДЛО, которые лишили украинский язык статус государственного. Он отметил, что об этом уведомлены депутаты ПАСЕ и Верховный комиссар ОБСЕ.

Боевые действия

В результате обстрелов боевиков в Луганской области в 2020 году погиб 21 военный, ранены 150 человек, повреждено 22 объекта инфраструктуры.

Экономика

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что предприятия в ОРДО на данный момент загружены примерно на 15%.

Общество

В Донецке задержаны руководитель «Народной дружины ДНР» Роман Трошин, экс-руководитель «администрации главы ДНР» времен Александра Захарченко Максим Лещенко и блогер Роман Манекин. Последнего обвинили в работе на украинские спецслужбы, а поводом для задержания стала переписка с журналистом и участником обмена пленными Станиславом Асеевым.

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