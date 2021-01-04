Коронавирус в Донецкой области: 160 заболевших за сутки

За минувшие сутки, 3 января, в Донецкой области выявили 160 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



География новых случаев:



— 63 в Мариупольской ОТГ;

— 25 в Краматорской ОТГ;

— 17 в Марьинской ОТГ;

— по 14 в Константиновской и Угледарского ОТГ;

— 13 в Славянской ОТГ;

— 6 в Великоновоселковской ОТГ;

— 4 в Кураховской ОТГ;

— 2 в Селидовской ОТГ;

— по 1 в Сартанской и Александровской ОТГ.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 37 558 заболевших коронавирусом. Из них 28 483 выздоровели, а 708 умерли. Продолжают лечение 8 367 пациентов.

За минувшие сутки в Украине выявили 4 158 случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране выявлено 1 078 251 заболевших коронавирусом. Из них 733 558 человек выздоровели, а 18 927 умерли.