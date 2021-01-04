КМИС: 42% украинцев отрицательно относятся к вакцинации от COVID-19

42% украинцев по-прежнему негативно относятся к вакцинации против коронавируса. Этот показатель не меняется с августа 2010 года, сообщил генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто в интервью «РБК-Украина».



«В исследовании, которое мы проводили в августе, 42% населения негативно относилась к вакцинации. А тогда уровень заболеваемости был в восемь раз меньше, чем сейчас. Тогда каждый проявляли не менее 1,5 тысячи новых случаев, тогда как сегодня — примерно по 12 тысяч. Так вот, за это время люди гораздо больше болеют, а сейчас те же 42% против вакцинации», — заявил он.



При этом он добавил, что треть опрошенных считают, что коронавирус — это политика, его не существует и что он ничем не отличается от других вирусов.



«Есть и рациональные мысли: люди не верят, что за такое короткое время можно сделать безопасную и эффективную вакцину», — отметил Паниотто.



По его словам, часть из трети придерживается таких взглядов из-за недоверия к власти.



«Еще часть — на мой взгляд, потому, что мы вообще живем в эпоху постправды. Интернет, кроме многих положительных сторон, дает площадку различным верованиям — в тайное правительство, в сионских мудрецов», — добавил гендиректор КМИС.

За минувшие сутки в Украине выявили 4 158 случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране выявлено 1 078 251 заболевших коронавирусом. Из них 733 558 человек выздоровели, а 18 927 умерли.