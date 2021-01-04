Степанов объяснил уменьшение числа заболевших ковидом поведением украинцев на праздниках

В Украине продолжается снижение числа выявленных случаев заболевания коронавирусом. Министр здравоохранения Максим Степанов связал это с нежеланием украинцев обращаться за медицинской помощью во время праздников.



За минувшую неделю в Украине выявлено 47 877 случаев заболевания COVID-19. При этом на позапрошлой неделе зарегистрировали 59 381 заболевшего коронавирусом.



«Так мы, украинцы, устроены. Очень часто не хотим на выходных или во время праздников обращаться к врачам — хотим отдохнуть», — прокомментировал такие данные Степанов во время брифинга.



Министр призвал граждан сразу обращаться за медицинской помощью при появлении первых симптомах коронавируса.



Также на прошлой неделе уменьшилось число проведенных ПЦР-тестирований. Было проведено 174 447 тестов, что почти на 27 тысяч меньше, чем неделей ранее.



На прошлой неделе было госпитализировано 12 318 пациентов. Это меньше чем на позапрошлой неделе, когда госпитализировали 15 907 человек.



Сейчас в больницах находится 22 802 пациента с COVID-19.

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