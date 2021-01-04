Минкульт больше не формирует перечень сайтов, которые предлагает запретить

Министерство культуры и информационной политики не формирует перечни сайтов, доступ к которым предлагает запретить на территории Украины. Об этом в ведомстве сообщили агентству «Интерфакс-Украина».



«Определение и публикация перечня сайтов, которые содержат информацию, имеющую признаки запрещенной к распространению нормами украинского законодательства осуществлялось Министерством информационной политики Украины, которое на сегодня пребывает в состоянии приостановления юридического лица в результате его ликвидации», — говорится в ответе Минкульта.



В 2017 году Мининформполитики обнародовало перечень из 20 сепаратистских и пророссийских сайтов, рекомендованных для запрета в Украине. В 2018 году ведомство направило СБУ новый перечень из 21 сайта,.



Министерство информационной политики было создано в 2014 году и ликвидировано в 2019 году в связи с объединением в Министерство культуры, молодежи и спорта Украины. Это ведомство, в свою очередь, реорганизовали в 2020 году в Министерство культуры и информационной политики Украины.