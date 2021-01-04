Через КПВВ пытались провезти старинные иконы и книги

Мужчина пытался незаконно провезти на оккупированную территорию Луганской области старинные предметы, которые могут представлять культурную ценность. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



3 января на КПВВ «Станица Луганская» прибыл 57-летний украинец, который направлялся в подконтрольную боевикам Брянку.



Во время прохождения контроля в сумке мужчины обнаружили икону св. Феодоры (1800р.), книгу «Лукреций о природе вещей» (1913г.), «Географический атлас» (1890.), «Псалтирь» (1898.) и икону Иисуса Христа (год неизвестен). Разрешительных документов на провоз предметов мужчина не имел.



Предметы старины изъяты для проведения соответствующих экспертиз. В отношении мужчины составлены административные материалы.