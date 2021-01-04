Пробное ВНО: регистрация начинается 5 января

Со вторника, 5 января, в Украине начинается регистрация на пробное внешнее независимое оценивание, которая продлится до 19 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования.



Зарегистрироваться можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования.



В этом году из-за угрозы коронавируса каждый участник сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО.



Пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку, украинскому языку и литературе, истории Украины, математике, математике (задания уровня стандарта), биологии, географии, физики, химии, английского, испанского, немецкого и французского языков состоится 10 апреля.



Кроме участия в пробном ВНО по одному из учебных предметов, каждый участник сможет дополнительно загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021 и пройти тестирование дома.



Пробное ВНО является платным, его стоимость будет составлять от 195 до 255 гривен в зависимости от региона.

Основная сессия ВНО в 2021 году продлится с 21 мая по 16 июля 2021 года. Регистрация на ВНО начнется с 1 февраля 2021 года.